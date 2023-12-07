Российские общественники предложили блокировать нарушителей прав потребителей без суда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил блокировать нарушителей закона о защите прав потребителей без суда, сообщает газета "Известия".

Под эту инициативу, которую уже направили в кабмин РФ, могут подпасть ресурсы в Сети, где нет информации о предпринимателе либо она неправильная, а также сайты по продаже фальсификата, контрафакта, контрабанды и запрещенной продукции.

Согласно предложению, ресурс могут заблокировать, если администратор проигнорирует требования об устранении нарушений либо откажется раскрывать себя или прекратить продавать запрещенные товары.

По данным Роспотребнадзора, с января по июнь 2023 года по сравнению с прошлым годом на 420% увеличилось число предостережений о недопустимости нарушений. В июле – ноябре текущего года прирост предостережений Роспотребнадзора составил 62% по отношению к первому полугодию.

"Решение о признании информации, запрещенной к распространению, принимает суд по иску Роспотребнадзора или прокуратуры", – заявил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов.

Ранее компания "Яндекс" сообщила, что с января по конец июня 2023 года из результатов выдачи в поиске было удалено 190 525 ссылок. Соответствующие ссылки ранее были внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Они удаляются автоматически, как только попадают в реестр.

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