Американский журналист Майкл Бом опроверг информацию о своем задержании

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Американский журналист Майкл Бом, известный своим участием в различных российских политических телешоу, рассказал, как к нему домой в Москве приходили сотрудники полиции и паспортного стола для проверки документов, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что журналиста задержали, однако сам он пояснил, что это не совсем так, полицейские лишь проверили документы – визу, регистрацию и паспорт. " Стандартная проверка документов иностранцев, как мне объяснили", – рассказал он.

Затем Бома попросили проехать с ним в отделение полиции, что он и сделал. "Я же законопослушный. Все обошлось без наручников или "фейсом об пол", – добавил журналист.

По его словам, ему пришлось написать "объяснительную", хотя нарушений с его стороны не было. Журналист также удивился, что с проверкой приехали прямо к нему домой, хотя обычно документы проверяют на улице. Причины неожиданного визита ему не объяснили.

"Так и не объяснили, почему они решили осчастливить меня таким неожиданным домашним визитом. И они не объяснили мне, почему решили так целенаправленно проверить именно меня. В Москве десятки тысяч иностранцев – если не миллионы, если включить тех из Средней Азии – а меня вычислили. Ну ладно. Так бывает", – сказал Бом.

Удивил его и большой состав "гостей" – двое полицейских и двое работников паспортного стола. При этом журналист отметил, что вели себя сотрудники корректно и вежливо.

"Не думаю, что есть какая-то политическая составляющая в этом деле. Хотя один сотрудник пошутил, что "Вот, Майкл, за санкции против России тебе придется ответить!", но это явно было шуткой", – заключил он.