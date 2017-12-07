Американский журналист Майкл Бом опроверг информацию о своем задержании

7 декабря, 14:55
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок
Американский журналист Майкл Бом, известный своим участием в различных российских политических телешоу, рассказал, как к нему домой в Москве приходили сотрудники полиции и паспортного стола для проверки документов, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что журналиста задержали, однако сам он пояснил, что это не совсем так, полицейские лишь проверили документы – визу, регистрацию и паспорт. " Стандартная проверка документов иностранцев, как мне объяснили", – рассказал он.
Затем Бома попросили проехать с ним в отделение полиции, что он и сделал. "Я же законопослушный. Все обошлось без наручников или "фейсом об пол", – добавил журналист.
По его словам, ему пришлось написать "объяснительную", хотя нарушений с его стороны не было. Журналист также удивился, что с проверкой приехали прямо к нему домой, хотя обычно документы проверяют на улице. Причины неожиданного визита ему не объяснили.
"Так и не объяснили, почему они решили осчастливить меня таким неожиданным домашним визитом. И они не объяснили мне, почему решили так целенаправленно проверить именно меня. В Москве десятки тысяч иностранцев – если не миллионы, если включить тех из Средней Азии – а меня вычислили. Ну ладно. Так бывает", – сказал Бом.
Удивил его и большой состав "гостей" – двое полицейских и двое работников паспортного стола. При этом журналист отметил, что вели себя сотрудники корректно и вежливо.
"Не думаю, что есть какая-то политическая составляющая в этом деле. Хотя один сотрудник пошутил, что "Вот, Майкл, за санкции против России тебе придется ответить!", но это явно было шуткой", – заключил он.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: