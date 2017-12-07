Оттепель пообещали москвичам в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ближайшие выходные, 9 и 10 декабря, в Москве ожидается оттепель. Средняя температура в эти дни будет соответствовать середине ноября, сообщает портал "Метеоновости".
Теплый воздух начнет поступать в центр России уже к вечеру пятницы. После морозной и малооблачной ночи в столице минимальная температура 8 декабря составит -7 градусов. Днем в городе потеплеет до -1.. -3 градусов. Будет идти небольшой снег.
В субботу ночью столбики термометров покажут -2... -4 градуса, днем – 0... -2. Средняя суточная температура превысит норму на три градуса. В воскресенье будет еще теплее: ночью ожидается 0... -2 градуса, днем -1... +1 градус. Средняя температура будет соответствовать середине ноября.
В выходные много осадков не ожидается, в основном это будет небольшой снежок, в воскресенье днем будет слабая морось. При этом в последний день недели
будет дуть порывистый ветер, скорость которого временами будет достигать 12–17 метров в секунду.
В четверг, 7 декабря, в Москве ожидается облачная погода, снег и до пяти градусов мороза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление окажется вблизи нормы.
Синоптики прогнозируют, что возмущенный геомагнитный фон заметно и негативно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. В этот день может ухудшиться состояние и у лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами, а также с синдромом хронической усталости.
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