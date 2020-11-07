Немерюк: система чекинов позволяет людям своевременно обращаться к врачам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Более 4 тысячи предприятий в Москве используют систему QR-кодов, с 19 октября в ней зарегистрировались более 1,1 миллиона человек, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По словам Немерюка, система зарекомендовала себя хорошо.
"Система позволяет людям узнавать был контакт или нет и своевременно обращаться. Это и помогает врачам проводить эпидрасследования", – сказал Немерюк.
Также он сообщил, что со следующей недели система чекинов начнет действовать в префектурах и управах Москвы.
"Со следующего четверга, уже подписан указ мэра", – уточнил Немерюк.
Также Немерюк подчеркнул, что работа системы чекинов носит не запретительный или контрольный характер. она дает возможность посетителям заведений получить информацию о том, присутствовал ли факт контакта с инфицированным.
"И своевременно обратиться к врачу, сдать анализы", – уточнил он, добавив, что столичные власти не планируют закрывать ночные заведения.
Ранее систему чекинов ввели в зданиях правительства Москвы. Посетители и сотрудники должны проходить регистрацию с помощью QR-кодов или СМС.
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