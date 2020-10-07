Москвичам пообещали теплые выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предстоящие выходные в Москве порадуют теплой погодой и отсутствием существенных осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам эксперта, в будни местами может пройти небольшой дождь, однако в выходные горожан ждет однородная и теплая погода.

"На фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, минимальная температура в Москве будет в пределах 5–10 градусов, а дневная температура в Москве – около 15 градусов, по региону – от 12 до 17 градусов", – рассказала Позднякова.

Также она добавила, что среднесуточная температура воздуха в столице остается выше климатической нормы.

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