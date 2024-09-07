Единый реестр воинского учета планируют полностью передать Минобороны

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Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны России. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства сообщает ТАСС.

"Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках реализации мероприятий по созданию реестра воинского учета принадлежат Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации, их балансодержателем является Министерство обороны РФ". – указано в документе.

В Минцифры сообщили журналистам, что данные изменения являются техническими, и для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не меняется.

Ранее стало известно, что закон об электронных повестках, по которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн, приняли в стране в апреле 2023 года. Им же был утвержден ряд ограничений для уклонистов. Например, гражданам будет запрещено покидать Россию.