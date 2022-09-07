В РФ за сутки выявили 47 958 новых случаев COVID-19

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В России за сутки выявили 47 958 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 4 086 человек с подтвержденным COVID-19. Побороть болезнь за сутки удалось 52 611 жителям РФ, скончались 94 пациента.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлен 19 857 571 случай заражения. От COVID-19 в стране с начала массового распространения заболевания умерли 384 976 человек.

Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в России может стать более широким. По его словам, это связано с быстрым распространением двух сублиний "Омикрона" BA.4 и BA.5. Он выразил мнение, что в середине сентября начнется спад заболеваемости в крупных городах.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введение дополнительных ограничений в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в настоящее время не требуется. По ее словам, никаких новых ограничений вводить не будут, если не появится новый вариант коронавируса.