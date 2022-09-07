В РФ могут ввести обязательное оформление завещания при повторном браке

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко письмо с предложением обязать граждан с детьми составлять завещание при повторном вступлении в брак, сообщает RT.
Как отметил автор обращения, по закону супруги, родители и дети наследодателя являются наследниками первой очереди. В то же время супруги от повторных браков, не являющиеся родственниками детям, имеют равные права с детьми.
По словам Орлова, существует ряд примеров, когда деление наследства заканчивается конфликтами и судебными разбирательствами. Он также добавил, что дети наследодателя могут указывать на то, что наследуемое имущество появилось до повторного вступления родителя в брак.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения обязанности для лиц, имеющих детей от первого брака и повторно вступающих в брачные отношения, составлять завещание", – указал он в обращении.
Ранее Антон Орлов выступил с инициативой наделить детей-сирот правом наследования имущества опекуна.
Автор предложения обратил внимание на то, что, по гражданскому законодательству, имеется 7 очередей наследования имущества по степени родства.
Так, например, в шестой, по словам Орлова, если у ребенка нет более близких родственников, право на наследство появляется у двоюродных племянников и племянниц, в седьмой же очереди – у пасынков, падчериц, мачех и отчимов.
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