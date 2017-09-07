"АвтоВАЗ" озвучил палитру цветов для Lada Vesta SW и Cross

"АвтоВАЗ" опубликовал цвет новых моделей универсала Lada Vesta SW и его внедорожной модификации Vesta SW Cross, сообщается на сайте Lada.

Универсал Lada Vesta будет доступен в цветах "Ледниковый", "Сердолик", "Ангкор", "Карфаген", "Блюз", "Фантом", "Плутон", "Черная жемчужина" и "Платина". У внедорожной модификации появится еще и вариант "Марс".

Также опубликованы данные о силовых установках автомобилей и снимки интерьера.

Обе модели будут иметь двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые выдают 106 и 122 лошадиные силы. Коробки передач – пятиступенчатая "механика" и роботизированная трансмиссия.

Vesta SW и Cross-версия имеют кузов одного типа, однако у универсала больше внутреннего пространства. В то же время для Vesta SW Cross увеличили дорожный просвет для преодоления легкого бездорожья.

Автомобили оснастят задними дисковыми тормозами, наружной кнопкой открывания багажника и рейлингами на крыше.

Выпуск универсал Lada Vesta на Ижевском заводе должен начаться 11 сентября, а продажи планируется запустить в октябре–ноябре. Ожидается, что автомобиль будет стоить не меньше 800 тысяч рублей.