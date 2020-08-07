В Госдуме предложили оценить инициативу о движении мотоциклистов между рядами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме предложили проанализировать инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) разрешить мотоциклистам езду между рядами автомобилей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Старовойтова.

"Я бы был осторожен с такого рода инициативами, проанализировал бы эту ситуацию, пообщался бы с автолюбителями, пообщался бы и с мотоциклистами, и только после этого выходил бы с какими-то инициативами, которые могли бы в первую очередь коррелировать с безопасностью дорожного движения", – сказал Старовойтов.

Он добавил, что иногда автомобилисты не успевают реагировать на движение мотоциклистов, уточнив, что их маневры бывают слишком быстрыми. Старовойтов подчеркнул, что в случае езды мотоциклистов по всем полосам дороги, автомобилистам нужно будет еще более внимательнее следить за боковыми зеркалами.

"Если мотоциклисты начнут сновать ездить совершенно по всем полосам, то здесь нужно призывать автолюбителей к большей внимательности: перед совершением маневра заглядывать в свои зеркала. Но иногда мотоциклист перед машиной возникает как после дождя гриб, и не успеваешь среагировать, если он движется по непривычной для тебя полосе", – отметил депутат.

В то же время в конце июля в Госдуме разработали законопроект, который запрещает мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и движение параллельно с другим транспортом в одной полосе.

Законопроект предлагает штрафовать мотоциклистов на три тысячи рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем, а на 15 тысяч рублей – за опасное лавирование между рядами.

