Пользователи соцсетей обсуждают, куда мог уехать Артемий Лебедев

10:08
10:08
Поделиться в социальных сетях:
Артемий Лебедев покинул территорию России
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что покинул территорию России, отправился в Европу и может больше не вернуться. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
"Как вы видите, сейчас я нахожусь в самом конце Европы. Еще один шаг – я окажусь уже в Атлантическом океане. Я пересек весь континент до конца. Мне пришлось уехать из Москвы, это далось мне совсем непросто", – говорит Лебедев.
Пользователи Сети задаются вопросом: решение дизайнера уехать из России – это очередной троллинг или все-таки серьезная ситуация?
"Я был когда-то на этом самом месте. Это в Порто, на выходе из дегустационного музея портвейна. Там все после дегустации такое рассказывают", – иронично отмечает пользователь Александр Александрович. "Наконец-то хорошие новости", – пишет ToskaForsite.
"Поставил лайк не за речь воинствующего подростка, а за отличный троллинг", – указывает Илья Носик. "Не думаю, что с таким пранком можно вернуться и переобуться. Артемий перешел Рубикон", – указывает пользователь под ником Tohdom.
Артемий Лебедев – российский дизайнер, в 1995 году он основал "Студию Артемия Лебедева". Основные направления ее работы – промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. Среди его проектов – ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми и Одессы.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: