Пользователи соцсетей обсуждают, куда мог уехать Артемий Лебедев

Артемий Лебедев покинул территорию России

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что покинул территорию России, отправился в Европу и может больше не вернуться. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

"Как вы видите, сейчас я нахожусь в самом конце Европы. Еще один шаг – я окажусь уже в Атлантическом океане. Я пересек весь континент до конца. Мне пришлось уехать из Москвы, это далось мне совсем непросто", – говорит Лебедев.

Пользователи Сети задаются вопросом: решение дизайнера уехать из России – это очередной троллинг или все-таки серьезная ситуация?

"Я был когда-то на этом самом месте. Это в Порто, на выходе из дегустационного музея портвейна. Там все после дегустации такое рассказывают", – иронично отмечает пользователь Александр Александрович. "Наконец-то хорошие новости", – пишет ToskaForsite.

"Поставил лайк не за речь воинствующего подростка, а за отличный троллинг", – указывает Илья Носик. "Не думаю, что с таким пранком можно вернуться и переобуться. Артемий перешел Рубикон", – указывает пользователь под ником Tohdom.

Артемий Лебедев – российский дизайнер, в 1995 году он основал "Студию Артемия Лебедева". Основные направления ее работы – промышленный, графический и городской дизайн, создание сайтов, проектирование интерфейсов, дизайн шрифтов и систем навигации. Среди его проектов – ребрендинг логотипа и разработка схемы Московского метрополитена, создание логотипов Ярославля, Перми и Одессы.

