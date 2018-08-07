Фото: Портал Москва 24/Александр Авилов
Эксперты предупредили о скором росте цен на мясную продукцию, сообщает "Российская газета".
По мнению экспертов, причина предстоящего подорожания – в росте цен на сырье. Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина отметила, что подорожание сырья сразу же отразится на ценах мяса в магазинах. В группе "Продо" отметили, что речь может идти о подорожании продукции на пять–шесть процентов.
Ранее стало известно, что оптовые цены на кусковую свинину с марта этого года выросли на 20 процентов. По данным аналитиков, это связано с распространением африканской чумы свиней (АЧС).
В Росстате также заявляли о подорожании курятины. Цены на мясо кур начали расти еще в апреле из-за подорожания кормов, которые закупаются за границей.
С начала лета оптовые цены на курятину возросли на 25%, а индейку – на 40%. Говядина подорожала на 15 процентов, но это сырье производители используют в относительно небольших количествах.
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