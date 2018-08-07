В РПЦ планируют создать сообщество священников-видеоблогеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Русской православной церкви планируют создать сообщество священников, которые будут вести видеоблоги. Священники-видеоблогеры планируют обмениваться опытом. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает Агентство "Москва".

"На этих встречах планируется, прежде всего, обмениваться опытом того, как эффективно вести православную миссионерскую деятельность в формате видеоблогов", – сказал Кипшидзе.

Он отметил, что синодальный отдел планирует проводить встречи в режиме онлайн.

"Мы не ставим какие-то количественные задачи в этом смысле, но считаем, что нужно помочь тем людям, которые чувствуют в себе таланты и способности состояться в качестве видеоблогеров. Задача – создавать это сообщество и укреплять внутри него горизонтальные связи, привлекая к участию новых священнослужителей, обладающих соответствующими возможностями и знаниями", – сказал он.

Кипшидзе отметил, рекомендации по ведению видеоблогов, которые были опубликованы на сайте синодального отдела на прошлой неделе, только начало миссионерского служения в подобном формате.

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