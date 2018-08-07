В РПЦ планируют создать сообщество священников-видеоблогеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Русской православной церкви планируют создать сообщество священников, которые будут вести видеоблоги. Священники-видеоблогеры планируют обмениваться опытом. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает Агентство "Москва".
"На этих встречах планируется, прежде всего, обмениваться опытом того, как эффективно вести православную миссионерскую деятельность в формате видеоблогов", – сказал Кипшидзе.
Он отметил, что синодальный отдел планирует проводить встречи в режиме онлайн.
"Мы не ставим какие-то количественные задачи в этом смысле, но считаем, что нужно помочь тем людям, которые чувствуют в себе таланты и способности состояться в качестве видеоблогеров. Задача – создавать это сообщество и укреплять внутри него горизонтальные связи, привлекая к участию новых священнослужителей, обладающих соответствующими возможностями и знаниями", – сказал он.
Кипшидзе отметил, рекомендации по ведению видеоблогов, которые были опубликованы на сайте синодального отдела на прошлой неделе, только начало миссионерского служения в подобном формате.
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Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выслал архимандрита Венедикта из столицы за исполнение "Мурки". В Сети появилось видео, на котором служитель церкви громко поет блатную песню в трапезной одного из московских храмов. На кадрах видно, как он артистично расхаживая между столами.
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