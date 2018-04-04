Патриарх выслал из столицы исполнившего "Мурку" священника

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выслал архимандрита Венедикта из столицы за исполнение "Мурки".

В Сети появилось видео, на котором служитель церкви громко поет блатную песню в трапезной одного из московских храмов. На кадрах видно, как он артистично расхаживая между столами. При этом на стенах помещения висят иконы и картины на религиозную тему.

В качестве дисциплинарной меры патриарх распорядился отправить Венедикта в Тираспольско-Дубоссарскую епархию, сообщает Агентство "Москва".

Архимандрит являлся настоятелем храма Иконы Божией Матери Троеручницы. О том, кто займет его место, станет известно позже.

По словам пресс-секретаря патриарха Александра Волкова, пока неизвестно, будет ли у священника свой приход, или к нему предпримут новые меры. Волков также добавил, что считает поведение архимандрита недопустимым.