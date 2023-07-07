Хирург назвал три продукта, замедляющих опьянение от водки

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Перед застольем, где человек будет употреблять водку, стоит съесть пару вареных яиц, рисовую кашу или употребить в пищу кусок сливочного масла. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на хирурга Александра Умнова.

Врач отметил, что перекус позволит наполнить желудок человека, что приведет к снижению риска быстрого опьянения и отравления высокоградусным напитком, он также порекомендовал выпивать водку залпом.

"Рис – это сорбент, а жирное сливочное масло препятствует быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка. В ходе застолья не смешивайте напитки, так как печень не успевает переработать разные токсины. Пейте залпом, в ЖКТ спирт впитывается гораздо меньше, чем в полости рта", – сказал Умнов.

Эксперт добавил, что вред от водки также позволят снизить продукты с йодом и витамином B6. Таким образом, йод позволяет щитовидной железе вырабатывать больше гормонов, отвечающих за расщепление продуктов распада алкоголя.

Перед застольем с алкоголем стоит принять препарат, содержащий ферменты поджелудочной железы, что позволит разгрузить желудок человека. Перед употреблением алкоголя человеку можно в том числе употребить янтарную кислоту, ускоряющую метаболизм алкоголя, отметил он.

Умнов подчеркнул, что перед употреблением препаратов стоит проконсультироваться с врачом.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов объяснял, что мифы о целебных свойствах водки и прочих крепких спиртных напитках сложились тогда, когда настоящие лекарства были недоступны для большинства людей.

Однако, вопреки общественному заблуждению, водка не помогает при инфекционных заболеваниях, в том числе при ОРВИ, также употребление спиртных напитков представляется крайне опасным для здоровья и даже может привести к летальному исходу, подчеркнул специалист.



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