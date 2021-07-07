Роспотребнадзор ограничил доступ на лечебные пляжи для посторонних до 1 марта 2022 года

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В целях борьбы с COVID-19 Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на пляжи санаторно-курортных учреждений. Об этом сообщается в постановлении Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"До 1 марта 2022 года в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний доступ на территорию пляжа, размещенного на участке берега природного или искусственного водоема, водотока, моря или его отдельной части, используемого санаторно-курортными организациями (далее – лечебный пляж), осуществляется в порядке и на условиях, определенных санаторно-курортными организациями", – сказано в документе.

При этом доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, которые не являются получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

Ранее Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 для возвращающихся в страну из-за рубежа россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или перенесли коронавирусную инфекцию в течение полугода. Еще одно изменение касается количества ПЦР-тестирований. Теперь возвращающимся в Россию гражданам достаточно сделать один тест в течение трех дней с момента прибытия.

