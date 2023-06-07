Вегетарианское меню подготовили для пассажиров севшего в Магадане лайнера Air India

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Повара из медицинского колледжа и школа в поселке Сокол Магаданской области создали вегетарианское меню, о котором их просили пассажиры лайнера индийской авиакомпании Air India, аварийно севшего в Магадане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повара Светлану Васильеву.

"Сложно, конечно, но мы справляемся. Мясо не едят, сосиски тоже нельзя, хотя они из курицы были. Тяжеловато было. Тем более не понимаем язык, не понимаем, что хотят. Рис им очень нравится и вегетарианский борщ. Чай наш тоже оценили", – отметила она.

Пассажир Сурап Мираполи отметил, что все люди, находившиеся на борту самолета, выражают благодарность за предоставление жилья и питания.

"Мы очень благодарны за все. Нас вкусно кормят, выдали пледы, одежду, кому было нужно. Конечно, у вас холодно, но мы не жалуемся. Спасибо большое за все", – сказал мужчина.

Согласно данным Росавиации, на борту лайнера находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Все они являются иностранцами.

Отмечается, что все пассажиры находятся во временных пунктах размещения, резервный борт компании Air India должен прибыть в четверг, 8 июня.

Самолет компании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, осуществил аварийную посадку в Магадане 6 июня. Решение о незапланированной посадке было принято из-за неисправности.



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