Разница показателей смертности жителей города и села сократилась почти вдвое – Минздрав РФ

Фото: 123RF/stas71

Разница в показателях смертности между жителями сельской и городской местности на территории России сократилась почти вдвое, рассказала директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова.

По ее словам, этому поспособствовали принятые меры.

"Очень важным результатом эффективности всех мер по развитию сельской инфраструктуры – медицинской, транспортной, поддержки семей с детьми является сокращение разницы в показателях смертности между городом и селом. Практически в два раза сократилась эта разница", – цитирует ее РИА Новости.

Тем не менее Котова отметила, что в этом вопросе еще есть над чем работать. Это связано с тем, что у жителей села продолжительность жизни примерно на 1,5 года меньше, чем у горожан. По ее словам, Минздрав РФ разработал план по снижению смертности населения для каждого российского региона.

В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что специалисты зафиксировали показатели ожидаемой продолжительности жизни в России. Выяснилось, что сейчас они самые лучшие за всю историю страны. Он подчеркнул важность сохранения подобной динамики.

Продолжительность жизни в России выросла более чем на 2,5 года – Росстат