В ГД хотят помечать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России"

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии Родина Алексей Журавлев предложил маркировать товары из недружественных стран надписью "произведено врагом России". Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать… Уверен, что такие товары нужно маркировать произведено врагом России, причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте", – заявил он.

По мнению Журавлева, покупатель должен знать, что отдавая свои деньги за товар, он в том числе финансирует неприятеля.

Он также отметил, что многие из компаний, которые ушли из России "громко хлопнув дверью", сейчас возвращаются, не афишируя это. По его словам, компании продолжают зарабатывать в стране, которую публично осуждают, и на это необходимо обращать внимание.

Ранее в Госдуме предложили отправлять на полгода к линии фронта артистов, критикующих СВО. Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что это правильная патриотическая работа, которая должна распространяться на публичных деятелей.



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