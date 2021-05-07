Театр им. Вахтангова опроверг сведения о госпитализации худрука Туминаса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок опроверг информацию о госпитализации художественного руководителя театра Римаса Туминаса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, несколько дней назад Туминас почувствовал недомогание, а после обследования в медицинском учреждении врачи отпустили его домой.

"Сейчас он уже два дня как работает в театре. Так что все в порядке", – уточнил Крок.

Ранее в СМИ появилась информация, что Туминас госпитализирован в столице с сердечным приступом и на данный момент якобы находится в реанимации.

До этого представитель Регины Тодоренко рассказала о ее состоянии после госпитализации. Она заявила, что с телеведущей все в порядке.