Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть

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Актриса Шэрон Стоун рассказала, что едва не умерла от кровоизлияния в мозг 20 лет назад. По ее словам, в 43 года она пережила клиническую смерть. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Стоун призналась, что испытывала те вещи, о которых говорят, когда описывают это состояние с разных точек зрения.
"Я увидела свет и момент, как покидала свое тело. Меня тянуло наружу и вверх", – уточнила актриса.
Она также поделилась, что видела и понимала умерших людей и могла общаться с ними.
"А затем у меня возникла ужасная боль, как будто меня ударили сундуком", – рассказала Стоун.
Кроме того, она отметила, что переживала невостребованность в кино по достижении определенного возраста. Актриса рассказала, что запиралась в ванной с бутылкой вина, но научилась принимать свои изменения и стала бороться со старением здоровым образом жизни.
Ранее Шэрон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером, который всегда руководствуется интересами страны.
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