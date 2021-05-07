Шэрон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть

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Актриса Шэрон Стоун рассказала, что едва не умерла от кровоизлияния в мозг 20 лет назад. По ее словам, в 43 года она пережила клиническую смерть. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Стоун призналась, что испытывала те вещи, о которых говорят, когда описывают это состояние с разных точек зрения.

"Я увидела свет и момент, как покидала свое тело. Меня тянуло наружу и вверх", – уточнила актриса.

Она также поделилась, что видела и понимала умерших людей и могла общаться с ними.

"А затем у меня возникла ужасная боль, как будто меня ударили сундуком", – рассказала Стоун.

Кроме того, она отметила, что переживала невостребованность в кино по достижении определенного возраста. Актриса рассказала, что запиралась в ванной с бутылкой вина, но научилась принимать свои изменения и стала бороться со старением здоровым образом жизни.

Ранее Шэрон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером, который всегда руководствуется интересами страны.