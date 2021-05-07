Сергунина: на конкурс детского рисунка "Наследие моего района" прислали почти 3 000 работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве на конкурс детского рисунка "Наследие моего района" участники прислали порядка 3 000 работ, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Дети изображали различные объекты, которые располагаются в районах, где они проживают.
"Каждый из ребят стремился показать красоту того места, где он живет, учится, гуляет с родителями и друзьями. Замечательно, что рисунки на конкурс прислали из всех округов и почти всех районов города. Результаты будут объявлены в конце мая – начале июня. Победители получат дипломы, грамоты и памятные призы. Работы призеров можно будет увидеть на выставке, ее откроют на одном из московских бульваров", – сказала Сергунина.
Как сообщает портал мэра и правительства города, в этом году к основным темам добавились дополнительные: "Москва космическая", "Памятники-герои", "Парки и усадьбы Москвы", "Мосты и набережные Москвы", "Памятники науки и технологии". Больше всего работ оказалось в номинации, посвященной паркам.
"Ребята изображали пруды, тропинки, беседки, деревья и даже животных столичных парков. На втором месте оказалась номинация "Мосты и набережные Москвы", – добавил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Оценивать работы будут художники, архитекторы, педагоги, искусствоведы, скульпторы. Детские рисунки разделили на две категории: детскую (дети от 7 до 11 лет) и взрослую (от 12 до 15 лет).
Уточняется, что в Instagram все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу. Рисунки опубликованы под хештэгом #Наследиемоегорайона2021. Результаты конкурса будут доступны на сайте.
Ранее открылся прием заявок на конкурс "Рисуем любимый город". Принять участие в конкурсе смогут дети и подростки в возрасте от пяти до 16 лет. Подать заявку можно на сайте "Мосстройинформ" до 25 июля.
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