Итоги форсайта "Москва-2050" подведут на выставке "АРХ Москва"

Фото: vk.com/Институт Генплана Москвы

Итоги форсайта "Москва-2050" подведут в рамках деловой программы ежегодной выставки "АРХ Москва" в "Гостином дворе" 3 июня.

Результатом масштабного проекта, организатором которого стал Институт Генплана Москвы при поддержке Москомархитектуры, станет карта трендов и возможностей для столицы.

В материале уточняется, что форсайт – это удобный инструмент для прогнозирования и формирования будущего, с помощью которого за небольшое время можно получить точные прогнозы и объединить людей для реализации собственных представлений о нем.

"Трансформации мегаполисов на протяжении истории всегда были связаны с развитием градостроительства и архитектурного планирования. Уже сегодня мы должны сформулировать тот образ и те ценности Москвы, которые хотим видеть несколько десятилетий спустя – от этого во многом зависит будущее города. Даже если сейчас тренды, обозначенные на форсайтах, выглядят фантастикой и чем-то невозможным, в будущем они могут помочь решить ряд задач, встающих перед городом и горожанами", – сказала Княжевская.

В материале отмечается, что в работе над проектом участвовало порядка 200 экспертов сферы архитектуры, градостроительства, социологии, экономики, культурологии, маркетинга и других.

В ходе проекта проводилось пять экспертных сессий, организован конкурс студенческих работ ВШЭ и Финансового университета, были проведены пять глубинных экспертных интервью и опрос среди 130 экспертов.

"Мегаполису нужны свежие, креативные идеи, нужны векторы для его трансформации. Форсайт помогает увязать между собой разнонаправленные мнения и предложения, а затем на их основе сформировать уже вполне определенные сценарии развития", – заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

Он отметил, что уже сформулировано свыше 500 трендов развития столицы, при этом их реализация во многом зависит от горожан.

"Форсайты – одна из интереснейших форм коллективного фантазирования, устроенная по принципу прикладного аналитического мышления. Не устаешь удивляться тому, как это происходит? Как хаос превращается в порядок, а порядок в красоту? И когда мы говорим о городах, то как раз для истории городского развития коллективное фантазирование всегда играло особую роль. Именно оно сделало Москву и Нью-Йорк такими, какие они есть", – сказал декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн.

По мнению экспертов, жизнь москвичей через 30 лет будет существенно отличаться от нынешней. Так, учиться горожанам придется больше, а вот рабочий процесс будет перенесен в Zoom. Таким образом, выходить на улицу москвичи станут реже. Виртуальные помощники, замки без ключей и автомобили с автопилотом станут восприниматься привычно.

Ранее ведущий аналитик Агентства стратегического развития "Центр" Ольга Мельникова рассказала, какие районы рискуют превратиться в гетто. По ее словам, первыми маргинализироваться рискуют спальные районы крупных городов, особенно на окраинах с минимальной транспортной инфраструктурой.