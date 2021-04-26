Итоги форсайта "Москва-2050" подведут на выставке "АРХ Москва"

Фото: vk.com/Институт Генплана Москвы
Итоги форсайта "Москва-2050" подведут в рамках деловой программы ежегодной выставки "АРХ Москва" в "Гостином дворе" 3 июня.
Результатом масштабного проекта, организатором которого стал Институт Генплана Москвы при поддержке Москомархитектуры, станет карта трендов и возможностей для столицы.
В материале уточняется, что форсайт – это удобный инструмент для прогнозирования и формирования будущего, с помощью которого за небольшое время можно получить точные прогнозы и объединить людей для реализации собственных представлений о нем.
"Трансформации мегаполисов на протяжении истории всегда были связаны с развитием градостроительства и архитектурного планирования. Уже сегодня мы должны сформулировать тот образ и те ценности Москвы, которые хотим видеть несколько десятилетий спустя – от этого во многом зависит будущее города. Даже если сейчас тренды, обозначенные на форсайтах, выглядят фантастикой и чем-то невозможным, в будущем они могут помочь решить ряд задач, встающих перед городом и горожанами", – сказала Княжевская.
В материале отмечается, что в работе над проектом участвовало порядка 200 экспертов сферы архитектуры, градостроительства, социологии, экономики, культурологии, маркетинга и других.
В ходе проекта проводилось пять экспертных сессий, организован конкурс студенческих работ ВШЭ и Финансового университета, были проведены пять глубинных экспертных интервью и опрос среди 130 экспертов.
"Мегаполису нужны свежие, креативные идеи, нужны векторы для его трансформации. Форсайт помогает увязать между собой разнонаправленные мнения и предложения, а затем на их основе сформировать уже вполне определенные сценарии развития", – заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Он отметил, что уже сформулировано свыше 500 трендов развития столицы, при этом их реализация во многом зависит от горожан.
"Форсайты – одна из интереснейших форм коллективного фантазирования, устроенная по принципу прикладного аналитического мышления. Не устаешь удивляться тому, как это происходит? Как хаос превращается в порядок, а порядок в красоту? И когда мы говорим о городах, то как раз для истории городского развития коллективное фантазирование всегда играло особую роль. Именно оно сделало Москву и Нью-Йорк такими, какие они есть", – сказал декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн.
По мнению экспертов, жизнь москвичей через 30 лет будет существенно отличаться от нынешней. Так, учиться горожанам придется больше, а вот рабочий процесс будет перенесен в Zoom. Таким образом, выходить на улицу москвичи станут реже. Виртуальные помощники, замки без ключей и автомобили с автопилотом станут восприниматься привычно.
Ранее ведущий аналитик Агентства стратегического развития "Центр" Ольга Мельникова рассказала, какие районы рискуют превратиться в гетто. По ее словам, первыми маргинализироваться рискуют спальные районы крупных городов, особенно на окраинах с минимальной транспортной инфраструктурой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: