В Верховном суде США во время онлайн-слушаний спустили воду в унитазе

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В Верховном суде США во время онлайн-слушаний кто-то спустил воду в унитазе. Фрагмент аудиозаписи растиражировали пользователи соцсетей, сообщает "Мир 24".

Инцидент произошел во время заседания о запрете использования автоматических телефонных звонков для политической рекламы.

Характерный звук раздался на фоне выступления юриста Романа Мартинеса, который отстаивал точку зрения, что такой запрет нарушает свободу слова.

Позднее юрист сказал журналистам, что звук спускаемой воды был не на его линии. Кто участвовал в заседании суда, находясь при этом в уборной, остается неизвестным.

Глава Федеральной комиссии по связи (FCC) Аджит Пай пошутил в Twitter, что звук, появившийся сразу после упоминания его ведомства Мартинесом, не нужно трактовать как отношение всего суда или отдельных судей к FCC.

Накануне полицейские американского штата Юта задержали 5-летнего ребенка, который направлялся в Калифорнию в надежде купить Lamborghini. Мальчик с трудом управлял внедорожником.