Бронирование столиков в ресторанах могут сделать платным

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В российских ресторанах и кафе могут ввести платное бронирование столиков, сообщает газета "Известия". Сейчас этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.



По словам главы организации Игоря Бухарова, нововведение коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов. Он напомнил, что такая схема распространена в Европе – при бронировании столика на карте клиентов блокируется сумма, а если гость не приходит, средства списываются в пользу заведения.

Бухаров объяснил, почему пришла такая идея. Сейчас до 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом, из-за чего ресторан несет потери.

Эксперты отмечают, что в России стоимость заказа будет зависеть от города и ресторана. В то же время они отмечают, что для того, чтобы реализовать идею на практике, нужно разработать онлайн-сервис. Кроме того, есть риск, что платное бронирование столиков признают навязыванием услуг потребителям.