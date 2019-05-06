Бронирование столиков в ресторанах могут сделать платным

В российских ресторанах и кафе могут ввести платное бронирование столиков, сообщает газета "Известия". Сейчас этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.
По словам главы организации Игоря Бухарова, нововведение коснется заведений среднего и высокого ценовых сегментов. Он напомнил, что такая схема распространена в Европе – при бронировании столика на карте клиентов блокируется сумма, а если гость не приходит, средства списываются в пользу заведения.
Бухаров объяснил, почему пришла такая идея. Сейчас до 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом, из-за чего ресторан несет потери.
Эксперты отмечают, что в России стоимость заказа будет зависеть от города и ресторана. В то же время они отмечают, что для того, чтобы реализовать идею на практике, нужно разработать онлайн-сервис. Кроме того, есть риск, что платное бронирование столиков признают навязыванием услуг потребителям.
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