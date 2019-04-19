Краткость – сестра таланта: рестораны с небольшим меню

Времена пространных меню на пару десятков страниц потихоньку отходят в прошлое – и слава богу. А в Москве появляется все больше мест, где гостям дают лишь один лист из лучших блюд, ведь количество явно не эквивалент качества. Ресторанный критик Елена Полякова собрала для примера 10 мест, которые отлично иллюстрируют поговорку: "Лучше меньше, да лучше".

Margarita Bistro

Фото: Margarita Bistro

Ресторан, где кухня на передовой в прямом смысле: она вынесена в зал, и гости могут наблюдать за работой поваров и барменов. За еду отвечают сразу два профи: бренд-шеф Глен Баллис (он занимался кухней Glenuill и Cutfish, совладелец и бренд-шеф Avocado Queen) и шеф-повар Дан Мирон.

В меню отдельно вынесены закуски под вино и есть раздел с маленькими закусками – советую не пренебрегать обеими, несмотря на размеры. Во-первых, хлеб, масло да прошутто с трюфелем, во-вторых – шедевральные в своей простоте оливки с фетой и перцами, бабагануш с жареными помидорами или авокадо-тост с бурратой и эдамамэ. На горячее – курица на гриле с лимоном и орзо с ягненком. Если идете на обед – берите куриный суп с тортеллини, так хорош, что иногда по нему скучаешь. Цены довольно высокие, хотя для Патриков вполне привычно. Закуски по 350–650 рублей, горячее по 800–1000. Отличный сервис и атмосфера.