Москва 24: почему современные женщины рожают после 30 лет

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8 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" пройдет пресс-конференция по теме "Карьера или ребенок: выбор современной женщины".

Почему все больше женщин между карьерой и рождением ребенка выбирают работу? Есть ли идеальный возраст для деторождения? Как современная медицина помогает женщинам испытать радость материнства? Об этом и многом другом расскажут:



главный врач городской клинической больницы имени Виноградова, член комитета по здравоохранению Мосгордумы Ольга Шарапова;

заместитель директора по научной работе ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова" министерства здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Кан;

заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова" министерства здравоохранения РФ, руководитель департамента регионального сотрудничества и интеграции, кандидат медицинских наук, доцент Марина Шувалова.

Смотрите прямую трансляцию 8 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.