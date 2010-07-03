Православные христиане отмечают Благовещение

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Православные христиане в воскресенье 7 апреля отмечают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля и по многолетней традиции выпустит в небо над Соборной площадью белых голубей, сообщает РИА Новости.

Благовещение – один из двенадцати важнейших праздников у православных. В этот день отмечается великое событие в жизни Богородицы.

Согласно библейскому сюжету, Богородице явился архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что она станет матерью Иисуса Христа. Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова. Голуб является символом Святого Духа, сошедшего на Деву Марию.

По традиции в этот день ходят в церковь, родным и близким дарят открытки с пожеланиями и изображениями архангела Гавриила, Девы Марии и голубя.

Через две недели после Благовещения наступит Вербное воскресенье. В этом году оно выпадает на 21 апреля.