07 марта, 16:17События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную акции "Тотальный диктант" в 2024 году
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
11 марта в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Тотальный диктант – 2024".
Об акции этого года и итогах работы за 20 лет расскажут:
- руководитель фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков;
- сооснователь акции "Тотальный диктант" Егор Заикин;
- заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев;
- писатель, автор текста "Тотального диктанта" 2020 года Андрей Геласимов.
Смотрите прямую трансляцию 11 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.