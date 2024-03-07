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07 марта, 16:17

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную акции "Тотальный диктант" в 2024 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

11 марта в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Тотальный диктант – 2024".

Об акции этого года и итогах работы за 20 лет расскажут:

  • руководитель фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков;
  • сооснователь акции "Тотальный диктант" Егор Заикин;
  • заместитель генерального директора Фонда президентских грантов Иннокентий Дементьев;
  • писатель, автор текста "Тотального диктанта" 2020 года Андрей Геласимов.

Смотрите прямую трансляцию 11 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция
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