Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум отложили свадьбу из-за распространения коронавируса. Торжество должно было состояться в Японии, передает РИА Новости.

Известно, что пара собиралась расписаться в начале лета. На праздник было приглашено порядка 150 человек. Однако из-за уханьской пневмонии пара, ожидающая первенца, решила перенести свадьбу.

Звезда "Пиратов Карибского моря" сделал избраннице предложение в День святого Валентина в окружении семьи и друзей Кэти Перри. 14 февраля возлюбленные обручились.

Ранее Перри и Блум уже состояли в браках. Певица была замужем за актером Расселом Брэндом, а актер, в свою очередь, был расписан с моделью Victorias Secret Миранде Керр.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 3 тысяч 70, за сутки умерли 28 человек, выздоровели 1 тысяча 678 граждан.