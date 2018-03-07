Путин подписал закон о признании алиментщиков безвестно отсутствующими

Фото: ТАСС/Сергей Савостянов

Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими. Это позволит детям из их семей получить пенсию по случаю потери кормильца. При этом если должника признают пропавшим, то он автоматически лишится прописки.

Подписанный президентом документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Приставы будут письменно уведомлять получателя алиментов о невозможности установить местонахождение должника через год поисков. При этом для признания человека пропавшим не придется обращаться в полицию. Кроме того, поправки избавят семьи от необходимости ходить по судам, чтобы доказать право на получение пенсии.

Ранее приставы уже получили право задерживать должников без участия полиции. До принятия соответствующего закона исполнители ожидали прибытия правоохранителей.