Депутаты займутся законопроектом об идентификации цифровой тени

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Госдума готовит законопроект об идентификации цифровой тени в рамках законодательства о цифровых финансовых активах, сообщил член думского комитета по экономической политике Олег Николаев ("Справедливая Россия").

"Чтобы цифровая тень была эффективна и нормально взаимодействовала в современном мире, она должна быть узнаваема. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем в Госдуме закон об удостоверяющих центрах. Соответственно, каждая тень должна быть узнаваема. Мы должны выработать четкий механизм идентификации каждой тени – то есть каждого человека или участника этого процесса", – передает его слова Агентство "Москва".

Цифровая тень – цифровая информация, которую оставляют пользователи Сети. Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" направлен на закрепление в российском правовом поле определений финансовых активов, к которым относятся криптовалюта, токен. Также проект направлен на закрепление нового вида договора смарт-контракт и на предупреждение мошенничества в этой сфере.