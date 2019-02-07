Депутаты займутся законопроектом об идентификации цифровой тени

Госдума готовит законопроект об идентификации цифровой тени в рамках законодательства о цифровых финансовых активах, сообщил член думского комитета по экономической политике Олег Николаев ("Справедливая Россия").
"Чтобы цифровая тень была эффективна и нормально взаимодействовала в современном мире, она должна быть узнаваема. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем в Госдуме закон об удостоверяющих центрах. Соответственно, каждая тень должна быть узнаваема. Мы должны выработать четкий механизм идентификации каждой тени – то есть каждого человека или участника этого процесса", – передает его слова Агентство "Москва".
Цифровая тень – цифровая информация, которую оставляют пользователи Сети. Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" направлен на закрепление в российском правовом поле определений финансовых активов, к которым относятся криптовалюта, токен. Также проект направлен на закрепление нового вида договора смарт-контракт и на предупреждение мошенничества в этой сфере.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.