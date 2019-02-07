Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:50

Депутаты займутся законопроектом об идентификации цифровой тени

общество технологии

15:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Госдума готовит законопроект об идентификации цифровой тени в рамках законодательства о цифровых финансовых активах, сообщил член думского комитета по экономической политике Олег Николаев ("Справедливая Россия").

"Чтобы цифровая тень была эффективна и нормально взаимодействовала в современном мире, она должна быть узнаваема. Поэтому в ближайшее время мы ожидаем в Госдуме закон об удостоверяющих центрах. Соответственно, каждая тень должна быть узнаваема. Мы должны выработать четкий механизм идентификации каждой тени – то есть каждого человека или участника этого процесса", – передает его слова Агентство "Москва".

Цифровая тень – цифровая информация, которую оставляют пользователи Сети. Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" направлен на закрепление в российском правовом поле определений финансовых активов, к которым относятся криптовалюта, токен. Также проект направлен на закрепление нового вида договора смарт-контракт и на предупреждение мошенничества в этой сфере.

общество технологии

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика