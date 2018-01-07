В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Фото: ТАСС/Денис Вышинский
Затворы комплекса защитных сооружений (дамбы) в Санкт-Петербурге закрыли из-за усиления ветра и возможного повышения уровня воды в дельте реки Невы до опасных значений.
"Утром 7 января 2018 года в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, усилением ветра и ожидаемым подъемом уровня воды было принято решение о закрытии Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. В настоящее время закрыты затворы судопропускных сооружений С-1, С-2 и шести водопропускных сооружений КЗС", - сообщили в пресс-службе комплекса, передает ТАСС.
Решение о закрытии дамбы для предотвращения подтоплений города принимает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу на основе прогноза Гидрометеоцентра. Пока что специалисты не называют время, когда дамбу вновь откроют.
Ранее в ГУ МЧС по Москве предупредили москвичей о снеге, сильном ветре и гололеде.
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