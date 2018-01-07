Плюсовая температура, мокрый снег и гололедица ожидают москвичей в Рождество

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Погода на Рождество в Москве оказалась аномально теплой. Температура в столице поднимется до плюс двух градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Москвичей ожидают небольшие осадки в виде мокрого снега. Погода будет облачная, а во второй половине дня – сильная гололедица.

Порывы юго-западного и западного ветров местами будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы – 745 миллиметров ртутного столба.

Похолодание начнется в ночь на понедельник. Температура в ночь на 8 января понизится до минус четырех градусов.