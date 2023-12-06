В Госдуме предложили проходить военную службу по призыву в органах ФСБ

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Призывники смогут проходить военную службу в органах Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Об этом сказано в материалах поправок ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях, которые опубликованы в думской электронной базе.

Поправки хотят внести в закон "О воинской обязанности и военной службе" и в закон "О Федеральной службе безопасности". Соответствующие изменения поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

При этом инициативой предлагается запретить проходить военную службу в органах ФСБ иностранным агентам, уточняется в поправках к законопроекту.

В настоящее время по закону призывники проходят военную службу в Вооруженных силах РФ, органах государственной охраны и других войсках.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении наказания за преступления против военной службы для участников добровольных формирований. Так, на них теперь могут распространить отдельные пункты статей УК РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы.

Также участников добровольческих отрядов смогут судить за дезертирство, самовольное оставление места службы, умышленное или по неосторожности уничтожение или повреждение военного имущества, а также за его утрату.

До этого документ был внесен в ГД РФ группой депутатов вместе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в октябре 2023 года.

В настоящее время по преступлениям против военной службы, согласно статье 331 УК РФ, могут судить только призывников, контрактников, а также военнослужащих запаса и принимающих участие в военных сборах.



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