Специальная Олимпиада России проведет акцию для инвалидов

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Специальная Олимпиада России проведет благотворительную акцию "Здоровый атлет" для инвалидов с интеллектуальными нарушениями.
7 декабря в рамках программы атлеты смогут пройти медосмотр на базе клиники и получить рекомендации специалистов. Акция пройдет для 50 действующих атлетов Специальной Олимпиады России, участвующих во всероссийских и международных соревнованиях. Многие из них принимают участие в юнифайд-матчах, посвященных Туру кубка ЧМ по футболу FIFA 2018, отметила директор Специальной Олимпиады России Людмила Князева.
По ее словам, более 50 участников программы являются воспитанниками столичных психоневрологических интернатов.
Мероприятия состоится 7 декабря в 15:00 по адресу: Новоясеневский проспект, дом 24, корпус 4 (станция метро "Ясенево").
Специальная Олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация, созданная для помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основная задача – с помощью физкультуры адаптировать людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни в обществе.
В России движение существует более 25 лет и активно поддерживается Министерством спорта.
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