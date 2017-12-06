Участники движения #Me too признаны "Человеком года" по версии Time

6 декабря, 16:06
Фото: depositphotos/Фото: depositphotos/dmitrimaruta
Редакция американского журнала Time назвала "Человека года", сообщает ТАСС.
По версии редакции, это звание получили участники движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #Me too. Ранее человека года выбирали читатели Time, отдавшие это звание саудовскому принцу..
Волна скандалов о сексуальных домогательствах в США началась с Харви Вайнштейна. После продюсера в центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие звезды.
После того как актрисы повально начали жаловаться на приставания, к ним присоединились обычные женщины. В социальных сетях был запущен флешмоб под хештегом Me too.
Кто из звезд оказался замешан в подобных скандалах, читайте в материале портала Москва 24.
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