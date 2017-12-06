Ученые назвали пять главных космических угроз

Фото: YAY/ТАСС

Ученые составили рейтинг главных угроз из космоса, способных привести к разрушению жизни на Земле, сообщает "Мир 24".

Лидером рейтинга стало Солнце – любые изменения в жизни звезды могут уничтожить нашу планету. На втором месте оказалась Галактика Андромеда. По мнению исследователей, через пять миллиардов лет она может поглотить Млечный Путь. Третья космическая опасность – черные дыры. По данным ученных, выброшенный из черный дыр поток плазмы может сжечь Землю дотла.

На четвертом место рейтинга оказались звезды, которые движутся к нашей планете. Если они приблизятся к Земле через сотни миллионов лет, она разорвется на части из-за резко изменившейся гравитации.

И, наконец, пятую позицию рейтинга заняли астероиды, которые могут сыграть роковую роль не только в судьбе динозавров, но и людей.