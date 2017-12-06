Фото: портал мэра и правительства Москвы
Еноты, сурки и медведи в Московском зоопарке впали в спячку. Увидеть этих животных снова можно будет только весной.
"В природе звери впадают в спячку, чтобы пережить зиму. Когда земля покрыта снегом, им труднее добыть себе пропитание. Вдвойне тяжело искать пищу травоядным животным, а также животным с большой массой тела. Например, бурому медведю – самому известному соне. Если медведь не отправится на боковую, от голода он становится очень агрессивным", – пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, передает портал мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что зоологи готовят зверей к зиме заранее. Так, например, летом количество корма увеличивают, чтобы за три месяца они смогли набрать необходимую для спячки массу тела. Осенью размер порций постепенно уменьшают, как это происходит в естественной среде обитания. К первым заморозкам животные уже сами начинают отказываться от еды и готовиться ко сну.
Ранее сообщалось, что с 23 ноября зоопарк перешел на зимний режим работы – он работает с 8:30 до 17:00. Кассы и входы закрывают на час раньше.
Кроме того, в зоопарке заработала почта Деда Мороза. Ящик установили в здании музея истории зоопарка и зоопарковского дела на старой территории. Там оборудовали уголок, напоминающий кабинет зимнего волшебника в его резиденции в Великом Устюге. В помещении установили камин, разместили письменный стол и кресло-качалку, в котором любит отдыхать волшебник.
Самые необычные послания станут частью видеообращения от зимнего волшебника к посетителям зоопарка. Его будут показывать 29 декабря на мультимедийном мониторе на новой территории зоосада в "Зоодепо".
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