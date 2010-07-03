Москвичи оценят работу "Жилищника" своего района

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное работе государственного бюджетного учреждения "Жилищник".

Горожане смогут оценить эффективность организации при выполнении своих функций в районе. Участникам нужно будет ответить на несколько вопросов. В частности, как они оценивают состояние своего дома и в каком районе проживают.

"Сегодня большинство многоквартирных домов Москвы находится в ведении ГБУ "Жилищник". Оно финансируется за счет платы собственников и нанимателей жилья за жилищные услуги, а также за счет субсидий из городского бюджета", – говорится в сообщении.

Большинство жилых домов столицы находится в ведении ГБУ "Жилищник". Оно позволило повысить качество обслуживания многоэтажных домов. На ГБУ "Жилищник" в 2018 году пришло в 2,5 раза меньше жалоб, чем на частные управляющие компании.

Проект "Активный гражданин" стартовал в мае 2014 года. Он был создан по инициативе правительства Москвы. Проект нацелен на выявление лучшего подхода к решению городских проблем с учетом мнений граждан. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.