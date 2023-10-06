Иранская правозащитница получила Нобелевскую премию мира за защиту прав женщин

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Иранская правозащитница Наргес Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира 2023 года. Об этом пишет RT со ссылкой на Норвежский нобелевский комитет.

Премия была вручена Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин, а также продвижение человеческих прав и свобод.

В настоящее время иранка отбывает тюремный срок. По словам представителя Нобелевского комитета, даже будучи заключенной она пыталась сделать так, чтобы протесты за права женщин не уменьшались.

Нобелевской премии по литературе был удостоен норвежский драматург Юн Фоссе, по химии – ученые Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов, по медицине – Каталин Карико и Дрю Вайсман, по физике – американец Пьер Агостини, австриец Ференц Крауш и француженка Анн Л`Улье.

Последняя группа ученых получила награду за разработку методов, с помощью которых можно с рекордной точностью исследовать поведение электронов в веществе. Результаты лауреатов передали миру новые инструменты для изучения электронов внутри атомов и молекул.

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