"Ростелеком" переведет сервис в дистанционный формат в октябре

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Провайдер "Ростелеком" закроет в октябре офисы продаж в России и переведет сервис в дистанционный формат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.

Там отметили, что офисы потеряли свою актуальность у клиентов. Кроме того, переход на дистанционный формат имеет экономическую целесообразность. По словам представителей оператора, компания закрывала центры продаж постепенно, поэтому в октябре деятельность последних офисов будет прекращена.

В "Ростелекоме" объяснили, что доля клиентов, посещающих физические центры, составляет лишь 0,01%. Порядка 70% личных обращений связаны с информацией, доступной через онлайн-формат.

"В ответ на изменение клиентских предпочтений компания предлагает актуальные и наиболее удобные каналы взаимодействия. Такой тренд диктует необходимость и дает возможность пересмотреть привычные бизнес-процессы: отказаться от изживших себя подходов в пользу новых и эффективных", – заключили в пресс-службе провайдера.

Ранее оператор Yota узнал у жителей столицы, знают ли они скорость своего мобильного интернета, и предложил им найти разницу между скоростями на двух разных смартфонах. Выяснено, что большинство не подозревают, что для серфинга в соцсетях, просмотра видеороликов или скачивания фильмов максимальная скорость интернета не нужна.

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