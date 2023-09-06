06 сентября, 11:26Общество
Генсек ООН назвал минувшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Фото: ТАСС/EPA/GIUSEPPE LAMI
Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
На этом фоне, продолжил он, требуется активизация деятельности по борьбе с изменением климата.
"Наш климат нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Резкое повышение температуры требует активизации действий", – цитирует его РИА Новости.
По его словам, лидеры обязаны начать принимать решения в области борьбы с изменением климата. Гутерриш подчеркнул, что планета еще способна избежать худшего сценария.
Между тем стало известно, что температура на поверхности всех ледников в итальянских Альпах поднялась выше нуля градусов. Это связано со зноем на Апеннинах, который был спровоцирован африканским антициклоном "Нерон". Эксперты назвали ситуацию критической.
Москва 24 показала эксперимент с ледяным кубом на жаре
Читайте также