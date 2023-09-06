Генсек ООН назвал минувшее лето самым жарким за всю историю наблюдений

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Минувшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

На этом фоне, продолжил он, требуется активизация деятельности по борьбе с изменением климата.

"Наш климат нарушается быстрее, чем мы можем справиться с экстремальными погодными явлениями, обрушивающимися на каждый уголок планеты. Резкое повышение температуры требует активизации действий", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, лидеры обязаны начать принимать решения в области борьбы с изменением климата. Гутерриш подчеркнул, что планета еще способна избежать худшего сценария.

Между тем стало известно, что температура на поверхности всех ледников в итальянских Альпах поднялась выше нуля градусов. Это связано со зноем на Апеннинах, который был спровоцирован африканским антициклоном "Нерон". Эксперты назвали ситуацию критической.

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