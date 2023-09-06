Россиян призвали не есть недозрелые помидоры из-за ядовитого вещества

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Погода становится холоднее, что способствует развитию болезней томатов, поэтому многие вынуждены собирать урожай до полного созревания плодов. Однако употреблять зеленые помидоры небезопасно, сообщил агроном Владимир Викулов в эфире радио Sputnik.

По его словам, некоторые огородники не хотят обрабатывать растения химикатами, в связи с чем вынуждены собрать помидоры недозрелыми. Зеленые томаты содержат соланин – ядовитый алкалоид. В определенной концентрации он может нанести существенный вред здоровью, уточнил агроном.

Викулов пояснил, что кулинарная обработка снижает концентрацию соланина в овощах. Во время засолки и маринования это вещество в определенной степени разрушается. Однако, продолжил эксперт, это так или иначе будут продукты разового потребления в небольших количествах.

Этот овощ хорошо дозревает, он легко доходит до состояния зрелости в комнатных условиях: в сухости, тепле, при достатке света. Агроном также назвал способ ускорить созревание томатов в домашних условиях.

"Например, поместить помидоры в пакет с уже зрелыми плодами, даже с фруктами, в частности, с бананами, которые выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание", – поделился Викулов.

Ранее агроном Михаил Воробьев заявил, что любой желающий может вырастить арбуз на загородном участке и даже дома. Он рассказал, что есть около 10–15 сортов этой ягоды, которые могут вырасти в Москве и области. Главная сложность заключается в том, что им необходимо тепло (25–30 градусов).

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