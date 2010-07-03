Эксперт рассказала, как справиться с раздражительностью

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Эксперты рассказали, как правильно вести себя и что делать, если вас переполняет раздражительность. Советы дала рассказала бизнес-коуч, тренер Юлия Куликова-Цай, сообщают "Дни.ру".

"Причиной постоянного раздражения, как правило, является общая неудовлетворенность жизнью. Когда человек уже довольно долго находится в таком состоянии, он начинает воспринимать в штыки все буквально, на каждую мелочь реагирует агрессивно и взрывается по любому поводу. Такое состояние может провоцировать и серьезная усталость. Если человек долгое время находится в напряжении и стрессе, уровень раздражительности автоматически повышается настолько, что контролировать его уже невозможно", – сказала она.

Эксперт отметила, что чаще всего "взрывному" состоянию подвержены холерики. Ситуация усугубляется тогда, когда к темпераменту прикрепляется еще и синдром хронической усталости.

Также она отметила, что даже самого уравновешенного человека может сделать неврастеником работа, которая не нравится. Усугубляют этот фактор авторитарные руководители.

Самое неприятное, что мишенью при раздражительности чаще всего оказываются те, кто находится рядом. Это наши родственники, домочадцы, друзья, коллеги. Куликова-Цай отметила, что если человек осознает постоянное раздражение внутри себя, но ему жаль своих родных, которые попадают под горячую руку, значит, еще не все потеряно. В таких ситуациях нужно тренировать эмоциональный интеллект, ведь он отвечает за все человеческие реакции.

Важно научиться "ловить" себя на тех состояниях, когда начинает нарастать раздражение. Это бесценное умение, которое способно сохранить взаимоотношения с окружающими и не нарушить внутреннюю гармонию. Для этого нужно спросить себя, почему это происходит с вами и что именно спровоцировало раздражение.

"Я часто рекомендую своим клиентам досчитать до десяти. Это поможет затормозить выплеск негатива и убережет близкого человека от нервотрепки. Не стоит такое поведение относить к зажиманию отрицательной энергии внутри. Скорее, это четкое понимание, какая реакция должна последовать на ту или иную ситуацию. Важно не действовать, исходя из привычной модели поведения, на которую заточена работа мозга, а провоцировать новое действие, опираясь на потребность в этой реакции", – добавила коуч.

Также важно осознать, почему человек выходит из себя, что его толкает на это. Здесь тоже помогут вопросы к самому себе.

