В России предложили создать в офисах детские комнаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минтруд предлагает создать для россиянок возможность ходить на работу со своими детьми и оставлять их в специально оборудованных комнатах на время рабочего дня. Министерство планирует получить предложения, как организовать присмотр за детьми в этих комнатах, от сообщества предпринимателей к 1 июля будущего года, сообщают "Известия".

Предложение по созданию комнат для детей по месту работы содержится в рабочей версии плана мероприятий по реализации федерального проекта "Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...".

По мнению экспертов, наиболее востребованными будут комнаты по уходу и присмотру за детьми в течение неполного рабочего дня. Представители бизнеса надеются на субсидии для реализации проекта.

Ранее министерство труда предложило перевести детей дошкольного возраста на домашнее воспитание. К концу 2024 года планируется обучить 150 тысяч нянь и создать почти девять тысяч домашних дошкольных групп. По мнению специалистов, это даст возможность женщинам раньше выйти на работу и укрепить финансовую стабильность семьи.