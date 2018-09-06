В России предложили создать в офисах детские комнаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Минтруд предлагает создать для россиянок возможность ходить на работу со своими детьми и оставлять их в специально оборудованных комнатах на время рабочего дня. Министерство планирует получить предложения, как организовать присмотр за детьми в этих комнатах, от сообщества предпринимателей к 1 июля будущего года, сообщают "Известия".
Предложение по созданию комнат для детей по месту работы содержится в рабочей версии плана мероприятий по реализации федерального проекта "Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...".
По мнению экспертов, наиболее востребованными будут комнаты по уходу и присмотру за детьми в течение неполного рабочего дня. Представители бизнеса надеются на субсидии для реализации проекта.
Ранее министерство труда предложило перевести детей дошкольного возраста на домашнее воспитание. К концу 2024 года планируется обучить 150 тысяч нянь и создать почти девять тысяч домашних дошкольных групп. По мнению специалистов, это даст возможность женщинам раньше выйти на работу и укрепить финансовую стабильность семьи.
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