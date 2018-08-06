Озеро в Китае поменяло цвет из-за потепления

Фото: www.instagram.com/indie9036

Озеро Аньхой в восточной провинции Китая внезапно изменило свой цвет из-за потепления климата. Об этом сообщают "Аргументы недели".

По данным ученых, из-за повышения температуры в озере стали активно размножаться водоросли. Из-за этого вода приобрела изумрудно-зеленый цвет. Общая площадь озера составляет около 760 квадратных метров, а водоросли начали активно разростаться примерно на шестой части водоема.

Отмечается, что изменение цвета – негативный фактор. Из-за нехватки кислорода в водоеме может погибнуть рыба. Китайские власти уже начали извлекать из воды разросшиеся водоросли . Их могут пустить на удобрения.