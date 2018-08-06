Более двух тысяч бутылок воды раздали в метро и на МЦК в выходные

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За выходные на станциях столичного метро и МЦК раздали более двух тысяч бутылок воды, рассказал Агентству "Москва" первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Воду во время жары раздавали на станции метро "Алтуфьево" и более чем на 10 станциях МЦК, среди которых Владыкино, Автозаводская и Стрешнево.

По словам Латыпова, раздача воды продолжилась и в понедельник. Полулитровые бутылки с водой раздают на станциях МЦК Андроновка, Коптево, Зорге, Бульвар Рокоссовского, Стрешнево, Панфиловская, Автозаводская, Лихоборы, Окружная, Владыкино и Угрешская.

Список станций могут расширить в зависимости от температуры в городе. Всего с начала лета раздали более 37 тысяч бутылок с питьевой водой.

Ранее сообщалось, что из-за жаркой погоды воду раздают на восьми станциях столичного метрополитена и шести станциях МЦК.