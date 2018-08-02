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Общество

2 августа, 15:20

На 14 станциях метро и МЦК пассажирам начали раздавать воду из-за жары

общество транспорт погода

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Из-за жаркой погоды на восьми станциях столичного метрополитена и шести станциях Московского центрального кольца начали раздавать пассажирам питьевую воду, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

"Человек на 70 процентов состоит из воды, и, если вы чувствуете, что процент жидкости в организме снижается – приходите к нам. Московское метро понимает, что жажда – все", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что воду бесплатно раздают на 11 станциях МЦК.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если температура в офисе становится выше 28,5 градуса. В ведомстве также напомнили, что на открытом воздухе при температуре от 32,5 градусов рекомендуется работать 15–20 минут с отдыхом не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях.

"Мосгорсправка": как защититься о жары

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