На 14 станциях метро и МЦК пассажирам начали раздавать воду из-за жары

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Из-за жаркой погоды на восьми станциях столичного метрополитена и шести станциях Московского центрального кольца начали раздавать пассажирам питьевую воду, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
"Человек на 70 процентов состоит из воды, и, если вы чувствуете, что процент жидкости в организме снижается – приходите к нам. Московское метро понимает, что жажда – все", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что воду бесплатно раздают на 11 станциях МЦК.
Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день, если температура в офисе становится выше 28,5 градуса. В ведомстве также напомнили, что на открытом воздухе при температуре от 32,5 градусов рекомендуется работать 15–20 минут с отдыхом не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях.
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