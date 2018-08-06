Два в уме. Эксперты – о росте тарифов ЖКХ

Минэкономразвития предложило учитывать рост НДС на 2% в тарифах ЖКХ. В ведомстве считают эту меру необходимой, чтобы не допустить ухудшения финансового состояния ресурсоснабжающих организаций.
При этом сами услуги не дорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств. Возрастет только величина налога, включенного в платеж, пишут "Известия".
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Портал Москва 24 узнал у экспертов, как реально отразится эта мера на ЖКУ.
Руководитель рабочей группы по развитию жилищно-коммунального хозяйства Экспертного совета при Правительстве РФ Алексей Макрушин объяснил, что такая инициатива продиктована внешними обстоятельствами.
"С 1 января повышается НДС с 18 до 20%. Вы придете в автосалон покупать автомобиль, у вас платеж вырастет на 2 %, придете покупать телевизор - у вас тоже платеж вырастет на 2 %. И вода, и тепло, в этом смысле, ничем не отличаются", - отметил эксперт.
"Водоканалам и теплоснабжающим организациям точно так же придется заплатить налог не 18%, а 20%. Речь идет о том, чтобы не повышать расходы организаций, а просто включить в платежку налог в новом размере", - пояснил собеседник портала Москва 24.
Он отметил, что по предложению Минэкономразвития, "июльская индексация никак не будет пересмотрена". По его словам, речь идет о том, чтобы с 1 января "включать в платежный документ полную величину налога, а не ту, которая есть сейчас".
"Учитывая, что регулирующие органы устанавливают тариф с включенной величиной налога, придется пересмотреть тарифные решения, чтобы включить туда НДС в полном размере. Платеж увеличится ровно на дополнительную величину налога, который надо будет заплатить - на 2 процентных пункта", - пояснил Макрушин.
В свою очередь, исполнительный директор Всероссийской ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгения Юнисова высказала опасение, что рост тарифов отразится на качестве предоставляемых ЖКУ.
Исполнительный директор ассоциации "ЖКХ Контроль города Москвы" Вера Москвина отмечает, что инициатива, по ее мнению, не приведет к увеличению сумм к оплате ЖКУ.
"На платежке это никак не отразится. Мы такого не насчитали. Мы посчитали со всеми, кто работает на "земле", мы обзвонили все бухгалтерии. Ни одна бухгалтерия, управляющая организация не подтвердила повышение платежки с учетом повышения НДС. Для собственника ничего не изменится", - считает Москвина.
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
С ней не согласился генеральный директор ООО "Бурмистр.ру", эксперт в сфере ЖКХ Юрий Кочетков. Он утверждает, что налоговое бремя ресурсоснабжающих компаний фактически перекладывается на население.
"Ресурсоснабжающие организации как крупные компании всегда являются плательщиками НДС. У них раньше тарифы были установлены, предположим, 100 рублей за кубический метр воды. А сейчас получается, что они будут продавать и 2 рубля, 2% со ста, лишних будут платить в бюджет, но у них это в цену не заложено", - рассказал Кочетков.
"Все сейчас подорожает для них, и они хотят эту дельту компенсировать за счет населения. Ресурсоснабжающие организации в очередной раз с помощью государства свои убытки перекладывает на нас с вами как на население", - пояснил эксперт.
Евгения Маркова
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